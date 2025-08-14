Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schulbeginn nach den Sommerferien - die Polizei rät

Landkreis Verden (ots)

Schulbeginn nach den Sommerferien: Sicherheit geht vor!

Mit dem Ende der Sommerferien beginnt für viele Kinder im Landkreis Verden wieder der "Ernst des Lebens". Besonders die ersten Schultage und -wochen sind ein aufregendes Erlebnis - nicht nur für die neuen Erstklässler, sondern auch für ihre Eltern und alle Verkehrsteilnehmer.

Die Polizei Verden möchte deshalb auf wichtige Verhaltensregeln aufmerksam machen, um den Schulweg für alle sicher zu gestalten.

Autofahrer: Achtung und Rücksicht im Straßenverkehr

Nach der Sommerpause sind zahlreiche Kinder - manche zum ersten Mal - morgens und mittags auf den Straßen unterwegs. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen: Sie können Geschwindigkeit und Abstände oft noch nicht richtig einschätzen, sind leicht ablenkbar und reagieren mitunter unerwartet. Autofahrer werden deshalb eindringlich gebeten:

- Reduzieren Sie insbesondere im Umfeld von Schulen und in den Morgenstunden Ihre Geschwindigkeit. - Seien Sie stets bremsbereit und rechnen Sie auch hinter parkenden Autos mit plötzlich auftauchenden Kindern. - Halten Sie sich an Halteverbote vor Schulen und blockieren Sie keine Gehwege - so behalten Kinder, Eltern und der Bus genügend Übersicht.

Das "Elterntaxi" - Gut gemeint, oft gefährlich Viele Eltern möchten ihr Kind mit dem Auto direkt zur Schule fahren, um ihnen Sicherheit zu bieten. Studien und Erfahrungsberichte zeigen jedoch: Das sogenannte "Elterntaxi" sorgt häufig für Verkehrschaos und gefährliche Situationen direkt vor dem Schultor. Typische Probleme sind:

- Wildes Halten und Parken in zweiter Reihe - Unübersichtliche Verkehrssituationen durch viele Autos auf engem Raum - Kinder, die auf der Fahrbahnseite aussteigen

Die Polizei empfiehlt: Üben Sie mit Ihrem Kind den Schulweg zu Fuß oder mit dem Rad, am besten mehrmals und zu verschiedenen Tageszeiten. Kinder, die den Schulweg selbständig meistern, lernen wichtige Verhaltensregeln im Straßenverkehr und gewinnen Selbstbewusstsein. Sollten Sie nicht um das Auto herumkommen, achten Sie auf folgende Punkte:

- Lassen Sie Ihr Kind auf der Gehwegseite aussteigen. - Verwenden Sie immer einen passenden Kindersitz und Anschnallgurt. - Starten Sie rechtzeitig, um Stress und Eile zu vermeiden.

Tipps für Eltern: So unterstützen Sie Ihr Kind! Der Schulanfang ist ein bedeutender Schritt in der Entwicklung Ihres Kindes. Eltern können mit ein paar einfachen Maßnahmen für einen guten Start sorgen:

- Üben Sie gemeinsam den Schulweg und besprechen Sie mögliche Gefahrenstellen. - Lassen Sie Ihr Kind, sofern möglich, eigenständig oder in kleinen Gruppen zur Schule gehen. - Achten Sie auf die Signale Ihres Kindes und signalisieren Sie Verständnis, falls Unsicherheiten oder Ängste bestehen. - Bleiben Sie im Gespräch und nehmen Sie Sorgen ernst, ohne zu dramatisieren. Vertrauen Sie auf die Fähigkeiten und Entwicklung Ihres Kindes.

Appell der Polizei Verden:

Rücksicht und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr sind jetzt besonders gefragt. Schützen Sie alle Kinder durch umsichtiges Verhalten - und seien Sie ein gutes Vorbild, ob am Steuer, zu Fuß oder als Fahrradfahrer. Die Sicherheit unserer Jüngsten liegt in unser aller Händen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell