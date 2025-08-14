PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der Polizei Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Pkw prallt gegen Wand vom Parkdeck - zwei Personen verletzt

Verden. Am Mittwoch, gegen 08.30 Uhr, wollte ein 79-jähriger seinen Skoda in eine Parklücke auf dem Parkdeck in der Brückstraße vorwärts einparken. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte er zunächst gegen einen neben ihm stehenden Pkw und anschließend gegen die Betonwand des Parkdecks. Durch den Aufprall lösten die beiden vorderen Airbags aus. Hierdurch erlitten der Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Schaden an den Fahrzeugen und an der Wand wurde von der Polizei auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

VW fährt VW auf - eine Person verletzt

Osterholz. Am Mittwoch, gegen 11.45 Uhr, musste eine 55-jährige VW- Fahrerin auf der Hauptstraße, aufgrund einer Gefahrenstelle, stark abbremsen. Diesen Umstand bemerkte eine 33-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die 55-jährige-Fahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 4000 Euro war entstanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Andre Geske
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

