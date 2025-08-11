PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Reipoltskirchen (Kreis Kusel) (ots)

Am Sonntag gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 382 zwischen Hefersweiler und Reipoltskirchen ein schwerer Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 18-jährige Fahrer eines Kleinwagens die Landstraße aus Richtung Hefersweiler kommend. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 18-jährige Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Versorgung wurde er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die zwei Fahrzeuginsassen des anderen Fahrzeugs erlitten ebenfalls Verletzungen und sind in nahegelegene Krankenhäuser verbracht worden. Neben den eingesetzten Kräften des Rettungsdienstes waren auch die umliegenden Feuerwehreinheiten im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

