Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Unfall im Begegnungsverkehr

Grumbach (Kreis Kusel) (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 13:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 270 zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer BMW befuhr die B270 von Grumbach kommend in Fahrtrichtung Lauterecken. Ein weiteres Fahrzeug fuhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Unmittelbar vor dem Passieren beider Fahrzeuge wurde durch den BMW-Fahrer ein Plastikteil aufgewirbelt. In der Folge ist die Windschutzscheibe des anderen Fahrzeugs beschädigt worden. Hiernach entfernte sich der BMW-Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen können, sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 0631-369 14599 in Verbindung zu setzen.|pilek

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell