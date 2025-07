Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Frühe Nachwuchsgewinnung bei der Polizei Lauterecken

Bild-Infos

Download

Lauterecken (ots)

Wie schon in den vergangenen Jahren, fand auch in diesem Jahr die "Geisterstunde bei der Polizei" in Lauterecken statt. Im Rahmen des Sommerferienprogramms des Jugendzentrums der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein konnten die Kinder am Abend des 15. Juli an einer spannenden Dienststellenführung teilnehmen. Die Kinder im Alter zwischen 8 und 10 Jahren durften sich die Polizeifahrzeuge, die Dienststelle mit ihren Zellen und alles rundherum anschauen. Auch Fingerabdrücke konnten abgenommen und unzählige Fragen der "Nachwuchscops" von Polizistinnen und Polizisten beantwortet werden. Zum Abschluss gab es noch eine kleine Überraschung für alle. Aufgrund der hohen Anzahl an Anfragen fanden in diesem Jahr drei Veranstaltungen statt. Wir bedanken uns für die großartige Zusammenarbeit mit den Organisatorinnen und Organisatoren und freuen uns auf weitere "Geisterstunden" bei der Polizei in Lauterecken. |pilek /kfa

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell