Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Unfallverursacher gesucht

Meisenheim (ots)

Unfallflucht am Lindenplatz. Am Freitagmorgen wurde auf dem Parkplatz Lindenplatz in Meisenheim ein geparktes Auto beschädigt, vermutlich durch Öffnen der Tür beim Be- oder Entladen. Der Unfall ereignete sich zwischen 08:00 und 14:30 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lauterecken zu melden. |pilek

