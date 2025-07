Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Viele Einsatzkräfte bei Bränden

Raumbach/Offenbach-Hundheim (ots)

Viel Arbeit gab es am Wochenende für die Feuerwehren in der Region. Bei Bränden in Raumbach (Kreis Bad Kreuznach) und Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) waren zahlreiche Einsatzkräfte gefordert. Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen.

Am Samstagnachmittag geriet im Bereich Raumbach an einem Hang in der Verlängerung der Straße "Am Schwalbennest" bei Arbeiten mit einer Motorsense die Vegetation in Brand. Durch die Trockenheit des Bewuchses breiteten sich die Flammen sowohl auf einen angrenzenden Weinberg als auch in ein benachbartes Waldstück aus. Insgesamt war eine Fläche von rund 5.000 Quadratmetern betroffen.

Mehrere Feuerwehr-Einheiten aus der gesamten Umgebung kamen zum Einsatz; ebenso ein Polizeihubschrauber, der die Löscharbeiten aus der Luft unterstützte. Bei der Brandbekämpfung am Boden zog sich ein Feuerwehr-Angehöriger leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren zehntausend Euro.

Am Sonntagabend bemerkte eine Zeugin in Offenbach-Hundheim Rauch, der von einer Wiesenfläche in der Nähe des Glans aufstieg, und verständigte die Feuerwehr. Hier stellten die Einsatzkräfte einen Flächenbrand auf einem Areal von knapp 100 Quadratmetern fest. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden. Wie es zu dem Feuer kam, ist unklar. |cri

