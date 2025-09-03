Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden beim Einparken

Erfurt (ots)

Dienstagabend verursachte eine 45-jährige Autofahrerin in der Lassallestraße in Erfurt erheblichen Sachschaden. Die Frau wollte mit ihrem Skoda rückwärts in eine Parklücke einparken. Dabei stieß sie mehrfach gegen einen vor ihr abgestellten Skoda. Trotz mehrerer Rangiermanöver kollidierte sie wiederholt mit dem Fahrzeug, sodass an beiden Autos ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro entstand. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Fahrerin einen Atemalkoholwert von über 2,2 Promille fest. Für sie endete die Fahrt auf einer Polizeidienststelle, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen die 45-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (SE)

