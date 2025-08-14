Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Tötungsdelikt - Polizei nimmt Verdächtige fest

Duisburg (ots)

Eine Zeugin rief die Polizei am Montagabend (11. August, 21:35 Uhr) in die Heerstraße. Dort trafen die Beamten auf eine Ukrainerin (59) und deren Bekannte. Im Bett lag die verstorbene Mutter (89) der 59-Jährigen. Der diensthabende Notarzt hatte bei der Verstorbenen zunächst eine unklare Todesursache festgestellt. Bei der am Mittwochvormittag (13. August) durchgeführten Obduktion stellten die Ermittler fest, dass es Hinweise auf eine nicht natürliche Todesursache gibt.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Ermittler der Kriminalpolizei gehen daher von einem Tötungsdelikt aus. Die 59-jährige Tochter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des dringenden Tatverdachts festgenommen. Sie wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einer Haftrichterin vorgeführt, die einen Haftbefehl wegen Totschlags erließ. Sie sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

