PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Tötungsdelikt - Polizei nimmt Verdächtige fest

Duisburg (ots)

Eine Zeugin rief die Polizei am Montagabend (11. August, 21:35 Uhr) in die Heerstraße. Dort trafen die Beamten auf eine Ukrainerin (59) und deren Bekannte. Im Bett lag die verstorbene Mutter (89) der 59-Jährigen. Der diensthabende Notarzt hatte bei der Verstorbenen zunächst eine unklare Todesursache festgestellt. Bei der am Mittwochvormittag (13. August) durchgeführten Obduktion stellten die Ermittler fest, dass es Hinweise auf eine nicht natürliche Todesursache gibt.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Ermittler der Kriminalpolizei gehen daher von einem Tötungsdelikt aus. Die 59-jährige Tochter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des dringenden Tatverdachts festgenommen. Sie wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einer Haftrichterin vorgeführt, die einen Haftbefehl wegen Totschlags erließ. Sie sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 13:42

    POL-DU: Aldenrade: Dreiste Trickbetrug-Masche - Seniorin in Wohnung bestohlen

    Duisburg (ots) - Am Mittwochmittag (13. August, gegen 14 Uhr) haben ein Mann und eine Frau eine 83-Jährige im Bereich der Jupiterstraße durch einen Trickbetrug um eine hohe Bargeldsumme gebracht. Die Täter gaben sich gegenüber der Seniorin als Mitarbeiter einer Firma aus, die die Leitung ihres Fernsehers kontrollieren müssten. Die Duisburgerin ließ die ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:35

    POL-DU: Vierlinden: Zivile Beamte und Polizisten angegriffen - Gewahrsam

    Duisburg (ots) - Um 18:23 Uhr (12. August) kontaktierten zwei in Zivil bekleidete Beamte ihre Kollegen, weil ein 29-jähriger Mann sich in einem Supermarkt aggressiv gegenüber anderen Kunden benommen hätte. Die Beamten waren in ihrer Freizeit in dem Supermarkt unterwegs, als ihnen der 29-Jährige durch sein aggressives Verhalten auffiel. Der Mann habe zwei ältere ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:20

    POL-DU: Hochemmerich: Widerstand gegen Einsatzkräfte - Gewahrsam

    Duisburg (ots) - Beamte der Duisburger Polizei sind am Dienstagnachmittag (12. August, 15:45 Uhr) zu einem Einsatz in die Krefelder Straße gerufen worden. Ein 23-Jähriger war bei einer Kontrolle aufgefallen, weil er ohne gültigen Fahrschein unterwegs gewesen war. Der Mann konnte sich nicht ausweisen und hatte gegenüber den Bahnkontrolleuren zunächst mutmaßlich falsche Angaben zu seiner Person gemacht. Als er diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren