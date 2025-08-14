Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Zivile Beamte und Polizisten angegriffen - Gewahrsam

Duisburg (ots)

Um 18:23 Uhr (12. August) kontaktierten zwei in Zivil bekleidete Beamte ihre Kollegen, weil ein 29-jähriger Mann sich in einem Supermarkt aggressiv gegenüber anderen Kunden benommen hätte. Die Beamten waren in ihrer Freizeit in dem Supermarkt unterwegs, als ihnen der 29-Jährige durch sein aggressives Verhalten auffiel. Der Mann habe zwei ältere Damen angepöbelt, die daraufhin sichtlich verängstigt waren. Anschließend habe er eine dritte Seniorin mit seinem Einkaufswagen beiseite geschubst.

Die Beamten gaben sich zu erkennen und versuchten, den Mann zu beruhigen. Dieser beleidigte und beschimpfte sie daraufhin lautstark und schlug einem von ihnen mit den Fäusten gegen die Brust. Anschließend flüchtete er aus dem Supermarkt. Die Beamten folgten dem 29-Jährigen, um weitere Ausschreitungen seinerseits zu verhindern.

In der Römerstraße stießen die gerufenen Polizisten hinzu. Weil der Mann sich noch immer aggressiv verhielt und den Beamten sogar mit dem Tod drohte, nahmen ihn die Einsatzkräfte ins polizeiliche Gewahrsam. Auch ihm wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Körperverletzung gegen die geschädigten Kundinnen in der Supermarktfiliale.

