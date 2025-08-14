PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Zivile Beamte und Polizisten angegriffen - Gewahrsam

Duisburg (ots)

Um 18:23 Uhr (12. August) kontaktierten zwei in Zivil bekleidete Beamte ihre Kollegen, weil ein 29-jähriger Mann sich in einem Supermarkt aggressiv gegenüber anderen Kunden benommen hätte. Die Beamten waren in ihrer Freizeit in dem Supermarkt unterwegs, als ihnen der 29-Jährige durch sein aggressives Verhalten auffiel. Der Mann habe zwei ältere Damen angepöbelt, die daraufhin sichtlich verängstigt waren. Anschließend habe er eine dritte Seniorin mit seinem Einkaufswagen beiseite geschubst.

Die Beamten gaben sich zu erkennen und versuchten, den Mann zu beruhigen. Dieser beleidigte und beschimpfte sie daraufhin lautstark und schlug einem von ihnen mit den Fäusten gegen die Brust. Anschließend flüchtete er aus dem Supermarkt. Die Beamten folgten dem 29-Jährigen, um weitere Ausschreitungen seinerseits zu verhindern.

In der Römerstraße stießen die gerufenen Polizisten hinzu. Weil der Mann sich noch immer aggressiv verhielt und den Beamten sogar mit dem Tod drohte, nahmen ihn die Einsatzkräfte ins polizeiliche Gewahrsam. Auch ihm wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Körperverletzung gegen die geschädigten Kundinnen in der Supermarktfiliale.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 11:20

    POL-DU: Hochemmerich: Widerstand gegen Einsatzkräfte - Gewahrsam

    Duisburg (ots) - Beamte der Duisburger Polizei sind am Dienstagnachmittag (12. August, 15:45 Uhr) zu einem Einsatz in die Krefelder Straße gerufen worden. Ein 23-Jähriger war bei einer Kontrolle aufgefallen, weil er ohne gültigen Fahrschein unterwegs gewesen war. Der Mann konnte sich nicht ausweisen und hatte gegenüber den Bahnkontrolleuren zunächst mutmaßlich falsche Angaben zu seiner Person gemacht. Als er diese ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:46

    POL-DU: Großenbaum: 92-Jährige schlägt Räuber in die Flucht

    Duisburg (ots) - Am Montagnachmittag (11. August) gegen 15 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Mann auf der Großenbaumer Allee (Höhe Walderbenweg) einer 92-jährigen Frau die Halskette zu entreißen. Die Seniorin setzte sich lautstark zur Wehr und drückte den Täter von sich weg. Daraufhin flüchtete der Mann ohne Beute. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, dunklerer Hauttyp, ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:25

    POL-DU: Fahrn: Verletzte Person in Wohnung

    Duisburg (ots) - Am Montagnachmittag (11. August, 14:45 Uhr) rief ein Zeuge die Einsatzkräfte in die Friedrich-Ebert-Straße. Er vermutete, dass etwas mit seinem Nachbarn nicht in Ordnung sei. Als die Polizisten die Wohnung betraten, fanden sie den verletzten Mann am Boden liegend vor. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Journalisten wenden sich mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren