Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: 92-Jährige schlägt Räuber in die Flucht

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (11. August) gegen 15 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Mann auf der Großenbaumer Allee (Höhe Walderbenweg) einer 92-jährigen Frau die Halskette zu entreißen. Die Seniorin setzte sich lautstark zur Wehr und drückte den Täter von sich weg. Daraufhin flüchtete der Mann ohne Beute.

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, dunklerer Hauttyp, schwarzer Drei-Tage-Bart, helle Jacke und Kappe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

