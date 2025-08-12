POL-DU: Fahrn: Verletzte Person in Wohnung

Köln/Duisburg (ots) - Die Wasserschutzpolizei Köln ist am Montagnachmittag (11. August) gegen 16 Uhr alarmiert worden, weil ein 47-Jähriger im Rhein untergegangen war. Der Mann war zuvor gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinen beiden Söhnen in Rodenkirchen (Rheinkilometer 682,3) am Ufer. Beim Baden gerieten der Vater und eines seiner Kinder in die Strömung. Dem ...

