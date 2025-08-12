POL-DU: Fahrn: Verletzte Person in Wohnung
Duisburg (ots)
Am Montagnachmittag (11. August, 14:45 Uhr) rief ein Zeuge die Einsatzkräfte in die Friedrich-Ebert-Straße. Er vermutete, dass etwas mit seinem Nachbarn nicht in Ordnung sei. Als die Polizisten die Wohnung betraten, fanden sie den verletzten Mann am Boden liegend vor. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell