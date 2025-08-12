PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Alt-Hamborn: Jugendliche stürzen mit Kleinkraftrad - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Team der Duisburger Polizei beobachtete am Montagabend (11. August, 21:03 Uhr) zwei Jugendliche (15, 16) auf der Alleestraße, die gerade einen Roller von der Straße schoben. Auf Nachfrage berichtete der 15-Jährige, dass er mit seinem Freund einen Unfall gehabt hätte. Sie wären die Alleestraße entlang gefahren und hätten links abbiegen wollen. Dabei sei von hinten ein Motorradfahrer an ihnen vorbeigefahren und mit ihnen zusammengestoßen. Sie seien mit dem Roller auf die Straße gestürzt, der unbekannte Motorradfahrer sei geflüchtet.

Der Clou: Der 15-Jährige konnte keinen gültigen Führerschein für das Kleinkraftrad, das eigentlich einem Familienmitglied gehört, vorweisen. Den Roller stellten die Beamten vor Ort sicher. Die beiden Jugendlichen wurden von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. Der 15-Jährige muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auseinandersetzen.

Des Weiteren sucht das Verkehrskommissariat 21 nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Motorradfahrer machen können. Dieser hat sich nach dem Unfall entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Sein Motorrad beschreiben die Jugendlichen als rot-schwarz. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

