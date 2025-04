Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Mann aus dem Landkreis am Dienstagnachmittag einen Unfall gebaut. Gegen 16.30 Uhr prallte der 63-Jährige in einem Ort in der Verbandsgemeinde Weilerbach mit seinem Auto gegen einen Gartenzaun. Eine Zeugin verständigte die Polizei.

Als die Beamten vor Ort eintrafen und den Unfallfahrer ansprachen, gab er an, dass er eigentlich mit seinem Pkw in eine Parkbucht fahren wollte - dann aber gegen den Gartenzaun gekracht sei. Wie sich herausstellte, wurde dabei sowohl der Zaun als auch die dahinterliegende Hauswand beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Im Gespräch mit dem Mann rochen die Polizisten dessen starke Alkoholfahne. Ein Atemtest bescheinigte dem 63-Jährigen einen Pegel von 1,98 Promille. Er musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu. |cri

