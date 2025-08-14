Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Dreiste Trickbetrug-Masche - Seniorin in Wohnung bestohlen

Duisburg (ots)

Am Mittwochmittag (13. August, gegen 14 Uhr) haben ein Mann und eine Frau eine 83-Jährige im Bereich der Jupiterstraße durch einen Trickbetrug um eine hohe Bargeldsumme gebracht.

Die Täter gaben sich gegenüber der Seniorin als Mitarbeiter einer Firma aus, die die Leitung ihres Fernsehers kontrollieren müssten. Die Duisburgerin ließ die vermeintlichen Kontrolleure in ihre Wohnung. Dort forderte das Duo sie auf, gemeinsam nachzusehen, ob alle Wertgegenstände noch vorhanden seien - man wolle schließlich nicht für etwaige Verluste verantwortlich gemacht werden.

Die Seniorin öffnete daraufhin eine Schublade in einem Regal und kontrollierte, ob sich ihr Bargeld noch in der Geldkassette befand. Anschließend führte der männliche Täter die Seniorin in ihr Schlafzimmer mit der Begründung, auch dort den Fernseher überprüfen zu müssen. Während die beiden im Schlafzimmer waren, blieb die Komplizin alleine im Wohnzimmer zurück und entwendete das Bargeld aus der Geldkassette. Im Anschluss verließ das Duo die Wohnung.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu den Unbekannten machen können. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß, dunkle, kurze Haare, schwarzes T-Shirt, schwarze lange Hose, Turnschuhe. Seine Komplizin ist etwa 1,70 Meter groß, hat dunkle Haare, war ebenfalls dunkel gekleidet und trug einen "Mitarbeiterausweis" um den Hals. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, auch wenn sie sich als Mitarbeiter von Firmen ausgeben. Bitten Sie im Zweifel immer eine vertraute Person zur Unterstützung hinzu oder kontaktieren Sie die Polizei.

