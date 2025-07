Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Schnelle Feuerwehr sorgt für einen glimpflich verlaufenen Wohnungsbrand

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dinslaken (ots)

Am 05.07.2025 wurde die Feuerwehr Dinslaken gegen 21:10 Uhr in die Küpperstraße zu einem gemeldeten Wohnungsbrand alarmiert.

Das ersteintreffende Fahrzeug des Löschzuges Hiesfeld war nach weniger als 4 Minuten vor Ort. Der Fahrzeugführer erkundete die betroffene Wohnung und ließ ein Strahlrohr vornehmen. Durch den sofortigen Einsatz eines sogenannten Rauchschutzvorhangs und eines maschinellen Lüfters wurde eine Rauchausbreitung in das Wohngebäude verhindert.

In der betroffenen Wohnung stellte sich heraus, dass eine Couch durch eine angeschmorte Steckdosenleiste leicht in Brand geraten war. Die Couch wurde ins Freie befördert, so dass ein Löschmitteleinsatz in der Wohnung nicht notwendig war. Die Wohnung wurde gelüftet und mit Hilfe der Stadtwerke die Spannungsversorgung wiederhergestellt.

Nach einer Stunde war der Einsatz für die Hauptwache, die Kräfte des Löschzuges Hiesfeld, die Polizei und die Stadtwerke Elektro beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell