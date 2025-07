Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Kellerbrand am Bahnhofsplatz

Dinslaken (ots)

Am Dienstagmorgen ist die Feuerwehr Dinslaken um 6:33 Uhr zu einem Kellerbrand am Bahnhofsplatz alarmiert worden. Bei Eintreffen der Einheiten Stadtmitte und Hauptwache konnte eine Verrauchung aus einem Kellerlichtschacht und im Treppenraum des kombinierten Wohn- und Geschäftsobjektes festgestellt werden. Die Kräfte der Polizei konnten einen Teil der Bewohner*innen bereits vor dem Gebäude versammeln. Weitere Bewohner*innen mussten von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Gebäude geführt werden. Verletzt wurde hierbei niemand. Damit kein weiterer Brandrauch in den Treppenraum gelangen konnte, wurde zügig durch zwei Trupps unter schwerem Atemschutz eine Riegelstellung mit einem Rauchschutzvorhang aufgebaut und zur Brandbekämpfung mit einem C-Rohr vorgegangen, sowie der Treppenraum auf weitere Personen kontrolliert. Das Feuer konnte schnell aufgefunden und gelöscht werden, sodass keine weitere Brandausbreitung im Keller gegeben war. Im Anschluss wurde der gesamte Gebäudekomplex mit mehreren Überdruckbelüftern gelüftet und auf Rauchfreiheit kontrolliert. Zum Einsatzende konnten alle Bewohner*innen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren und die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach 90 Minuten zur Feuer- und Rettungswache einrücken.

