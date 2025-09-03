Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Geldkassetten aus Staubsaugerautomaten entwendet
Erfurt (ots)
Unbekannte brachen in der Nacht von Montag zu Dienstag zwei Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in Erfurt auf. In der Weimarischen Straße hebelten die Täter die Automaten mit Gewalt auf und stahlen daraus zwei Geldkassetten mit einer bislang unbekannten Bargeldhöhe. Der verursachte Sachschaden an den beiden Automaten wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein. (DS)
