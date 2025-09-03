PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geldkassetten aus Staubsaugerautomaten entwendet

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag zu Dienstag zwei Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in Erfurt auf. In der Weimarischen Straße hebelten die Täter die Automaten mit Gewalt auf und stahlen daraus zwei Geldkassetten mit einer bislang unbekannten Bargeldhöhe. Der verursachte Sachschaden an den beiden Automaten wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

