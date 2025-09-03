Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kompletter Briefkasteneinschub gestohlen

Erfurt (ots)

Ein kompletter Briefkasteneinschub war die Beute von Dieben im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel. Zwischen Montag und Dienstag machten sich Unbekannte im Holunderweg an der Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Mit Gewalt hebelten sie den Briefkasten einer 37-jährigen Mieterin aus der Anlage und stahlen ihn samt Inhalt mit mindestens zwei Briefen unbekannter Herkunft. An der Briefkastenanlage entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Verletzung des Briefgeheimnisses und sucht Zeugen, die im o. g. Tatzeitraum im Holunderweg verdächtige Personen an Haustüren oder Briefkästen gesehen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0229103 entgegen. (DS)

