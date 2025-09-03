PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kompletter Briefkasteneinschub gestohlen

Erfurt (ots)

Ein kompletter Briefkasteneinschub war die Beute von Dieben im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel. Zwischen Montag und Dienstag machten sich Unbekannte im Holunderweg an der Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Mit Gewalt hebelten sie den Briefkasten einer 37-jährigen Mieterin aus der Anlage und stahlen ihn samt Inhalt mit mindestens zwei Briefen unbekannter Herkunft. An der Briefkastenanlage entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Verletzung des Briefgeheimnisses und sucht Zeugen, die im o. g. Tatzeitraum im Holunderweg verdächtige Personen an Haustüren oder Briefkästen gesehen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0229103 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 14:35

    LPI-EF: Geldkassetten aus Staubsaugerautomaten entwendet

    Erfurt (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Montag zu Dienstag zwei Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in Erfurt auf. In der Weimarischen Straße hebelten die Täter die Automaten mit Gewalt auf und stahlen daraus zwei Geldkassetten mit einer bislang unbekannten Bargeldhöhe. Der verursachte Sachschaden an den beiden Automaten wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 14:35

    LPI-EF: Werkzeuge und Kennzeichen gestohlen

    Erfurt (ots) - Auf einen Transporter hatten es Diebe in den vergangenen Tagen in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag brachen die Täter in der Kühnhäuser Straße den abgestellten Mercedes-Benz Sprinter auf und entwendeten daraus Werkzeuge im Gesamtwert von rund 4.600 Euro. Anschließend rissen sie beide Kennzeichentafeln mit Gewalt vom Fahrzeug ab. Die Polizei sicherte an dem Fahrzeug Spuren und ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 14:35

    LPI-EF: Hoher Sachschaden beim Einparken

    Erfurt (ots) - Dienstagabend verursachte eine 45-jährige Autofahrerin in der Lassallestraße in Erfurt erheblichen Sachschaden. Die Frau wollte mit ihrem Skoda rückwärts in eine Parklücke einparken. Dabei stieß sie mehrfach gegen einen vor ihr abgestellten Skoda. Trotz mehrerer Rangiermanöver kollidierte sie wiederholt mit dem Fahrzeug, sodass an beiden Autos ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro entstand. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren