Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verkaufsfähige Einheiten von Kokain und Cannabis sichergestellt

Kehl (ots)

Bundespolizisten stellten Kokain und Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sicher.

Am Montag, den 18.08., wurde ein französischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei beim Passieren eines grenzüberschreitenden Fußüberweges auf einem E-Roller auf dem Weg von Straßburg nach Kehl kontrolliert. Bei der Überprüfung der mitgeführten Tasche des 23-Jährigen wurde abgepacktes Kokain sowie Haschisch aufgefunden. Insgesamt handelte es sich um ca. 21 g Kokain und 29 g Haschisch, welche in verkaufsfertigen Einheiten verpackt waren. Es bestand der Straftatverdacht der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und das Hauptzollamt Lörrach über die Kontrolle in Kenntnis gesetzt, welches die weiteren Maßnahmen veranlasste.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

