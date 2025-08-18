Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen Fahren ohne Führerschein - Haft abgewendet, aber wieder ohne Führerschein unterwegs

Kehl (ots)

Am Montagmorgen (18.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der Fahrzeugführer wies sich mit seiner französischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 26-Jährige konnte die Geldstrafe bezahlen und damit eine Haftstrafe von 15 Tagen abwenden. Allerdings konnte er auch dieses Mal keinen Führerschein vorweisen, weshalb er nun wieder mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen muss. Weiterfahren durfte er natürlich nicht, allerdings hatte einer der beiden Mitfahrer einen Führerschein und übernahm das Fahrzeug nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell