Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern im Bahnhof Kehl eine 49-Jährige festgenommen. Gegen die polnische Staatsangehörige bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Da sie die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss sie nun für 33 Tage ins Gefängnis.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell