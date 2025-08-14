Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Wintersdorf - 41-Jähriger in Haft

Wintersdorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (13.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Wintersdorf ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 41-jährige Beifahrer wies sich mit einer rumänischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung des rumänischen Staatsangehörigen wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbringt er die nächsten 22 Tage in Haft und erhält zudem eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz.

