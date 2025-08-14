PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Wintersdorf - 41-Jähriger in Haft

Wintersdorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (13.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Wintersdorf ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 41-jährige Beifahrer wies sich mit einer rumänischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung des rumänischen Staatsangehörigen wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbringt er die nächsten 22 Tage in Haft und erhält zudem eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 10:14

    BPOLI-OG: Schleusungsverdacht bei Grenzkontrollen in Kehl

    Kehl (ots) - Am Dienstagabend (12.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen in Kehl an der Europabrücke ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 47-jähriger angolanischer Staatsangehöriger, wies sich mit einem französischen Aufenthaltstitel aus, führte aber keinen Pass mit sich. Die beiden anderen im Fahrzeug befindlichen Personen, ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:19

    BPOLI-OG: Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln - Festnahme in Baden-Baden

    Baden-Baden (ots) - Beamte der Bundespolizei kontrollierten am späten Montagabend (11.08.25) im Bereich des Bahnhofs Baden-Baden einen 34-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Die Überprüfung der mündlich angegebenen Personalien ergaben mehrere Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung sowie einer Festnahme aufgrund unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Da ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren