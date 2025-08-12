Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln - Festnahme in Baden-Baden

Baden-Baden (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am späten Montagabend (11.08.25) im Bereich des Bahnhofs Baden-Baden einen 34-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Die Überprüfung der mündlich angegebenen Personalien ergaben mehrere Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung sowie einer Festnahme aufgrund unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Da der Mann die Beamten im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen auch noch beleidigte und die Geldstrafe nicht entrichten konnte, wurde er mit einer Anzeige wegen Beleidigung im Gepäck in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort verbüßt er nun eine 20-tägige Haftstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell