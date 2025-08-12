PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln - Festnahme in Baden-Baden

Baden-Baden (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am späten Montagabend (11.08.25) im Bereich des Bahnhofs Baden-Baden einen 34-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Die Überprüfung der mündlich angegebenen Personalien ergaben mehrere Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung sowie einer Festnahme aufgrund unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Da der Mann die Beamten im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen auch noch beleidigte und die Geldstrafe nicht entrichten konnte, wurde er mit einer Anzeige wegen Beleidigung im Gepäck in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort verbüßt er nun eine 20-tägige Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:12

    BPOLI-OG: Haftbefehl vollstreckt - Geldstrafe bezahlt

    Kehl (ots) - Am Montagabend (11.08.25)kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücken einen Beifahrer eines Fahrzeugs mit französischer Zulassung. Der türkische Staatsangehörige wies sich mit seinem türkischen Reisepass aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das Gesetz über die Haftpflichtversicherung ausländischer Fahrzeuge. ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:58

    BPOLI-OG: Festnahme In Kehl - 22-Jähriger muss für 25 Tage in Haft

    Kehl (ots) - Am Montagmittag (11.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei den Schienenersatzverkehr der Tram D Linie in Kehl. Dabei wies sich ein italienischer Staatsangehöriger mit seiner italienischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Da der 22-Jährige die geforderte ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:26

    BPOLI-OG: Schnelle Verurteilung nach Urkundenfälschung

    Offenburg/Kehl (ots) - Am 8. August 2025 kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke einen türkischen Staatsangehörigen. Der 31-Jährige war mit einem Fernbus von Frankreich nach Deutschland gereist. Der Mann wies sich gegenüber den Beamten mit einem türkischen Reisepass und einer bulgarischen Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung der Dokumente stellte sich heraus, dass es sich bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren