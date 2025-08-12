Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme In Kehl - 22-Jähriger muss für 25 Tage in Haft
Kehl (ots)
Am Montagmittag (11.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei den Schienenersatzverkehr der Tram D Linie in Kehl. Dabei wies sich ein italienischer Staatsangehöriger mit seiner italienischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Da der 22-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbringt er die nächsten 25 Tage in einer Justizvollzugsanstalt.
