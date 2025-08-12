PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme In Kehl - 22-Jähriger muss für 25 Tage in Haft

Kehl (ots)

Am Montagmittag (11.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei den Schienenersatzverkehr der Tram D Linie in Kehl. Dabei wies sich ein italienischer Staatsangehöriger mit seiner italienischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Da der 22-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbringt er die nächsten 25 Tage in einer Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 15:26

    BPOLI-OG: Schnelle Verurteilung nach Urkundenfälschung

    Offenburg/Kehl (ots) - Am 8. August 2025 kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke einen türkischen Staatsangehörigen. Der 31-Jährige war mit einem Fernbus von Frankreich nach Deutschland gereist. Der Mann wies sich gegenüber den Beamten mit einem türkischen Reisepass und einer bulgarischen Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung der Dokumente stellte sich heraus, dass es sich bei ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:30

    BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus aus Frankreich

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben heute Morgen (11.08.25) an der Kehler Europabrücke einen 32-Jährigen festgenommen. Gegen den Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen besonder schwerem Fall des Diebstahls in zwei Fällen. Nach richterlicher Vorführung wurde der algerische Staatsangehörige ins Gefängnis gebracht. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:13

    BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 9. August 2025 bei der Kontrolle eines Nahverkehrszuges aus Frankreich im Bahnhof Kehl einen 30-Jährigen festgenommen. Gegen den algerischen Staatsangehörigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Nach richterlicher Vorführung wurde er ins Gefängnis gebracht. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren