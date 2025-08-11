Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus aus Frankreich
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben heute Morgen (11.08.25) an der Kehler Europabrücke einen 32-Jährigen festgenommen. Gegen den Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen besonder schwerem Fall des Diebstahls in zwei Fällen. Nach richterlicher Vorführung wurde der algerische Staatsangehörige ins Gefängnis gebracht.
