Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Kollision zwischen Motorrad und Omnibus - Motorradfahrer schwerstverletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 19.06.2025, gegen 09.40 Uhr, kam es auf der Landstraße 171, unweit der Wutachmühle, zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Omnibus. Der 37-jährige Motorradfahrer zog sich schwerste Verletzungen zu. Der Motorradfahrer befuhr in einer Motorradgruppe die Landstraße 171 von Mundelfingen kommend bergwärts. In einer langezogenen Rechtskurve sei der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn gekommen und kollidierte mittig mit der Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Omnibusses. Der Motorradfahrer wurde von der Frontscheibe des Omnibusses nach links abgewiesen und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Das Motorrad wurde durch die Wucht des Aufpralls zurückgeschleudert. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der schwerstverletzte 37-jährige Motorradfahrer in ein Klinikum geflogen. Der 48-jährige Busfahrer blieb unverletzt. Einer von fünf Fahrgästen, eine 58-jährige Frau, zog sich durch umherfliegende Glassplitter leicht Verletzungen zu. An dem Omnibus sei erheblicher Sachschaden entstanden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell