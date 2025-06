Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Pkw kommt von Landstraße ab und überschlägt sich - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.06.2025, gegen 14.20 Uhr, kam ein Pkw von der Landstraße 157 ab, kollidierte mit einem Stein und überschlug sich danach. Der 86-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße in Richtung Ühlingen-Birkendorf und kam auf Höhe Berau im Kurvenbereich aus hier nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einem Stein und überschlug sich. Der 86-Jährige Fahrer sowie seine 83-jährige Mitfahrerin waren im Pkw eingesperrt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide seien nur leicht verletzt worden. Der 86-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 83-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Am Pkw ist ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden.

