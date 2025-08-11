Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Schnelle Verurteilung nach Urkundenfälschung

Offenburg/Kehl (ots)

Am 8. August 2025 kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke einen türkischen Staatsangehörigen. Der 31-Jährige war mit einem Fernbus von Frankreich nach Deutschland gereist. Der Mann wies sich gegenüber den Beamten mit einem türkischen Reisepass und einer bulgarischen Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung der Dokumente stellte sich heraus, dass es sich bei dieser Identitätskarte um eine Totalfälschungen handelte. Weitere Dokumente, die den 31-Jährigen zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen würden, konnten nicht vorgelegt werden.

Da es sich um einen einfach gelagerten Sachverhalt handelte und der Beschuldigte nicht über einen Wohnsitz in Deutschland verfügte, stellte die Staatsanwaltschaft Offenburg im vorliegenden Fall einen Antrag auf Durchführung des beschleunigten Verfahrens beim Amtsgericht Offenburg.

Der Angeklagte wurde daraufhin noch am gleichen Tag vor dem Amtsgericht Offenburg im beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt.

Der 31-Jährige wurde anschließend nach Frankreich zurückgewiesen.

Informationen zum beschleunigten Verfahren: Das beschleunigte Verfahren ist in §§ 417 ff. StPO geregelt. Es ist lediglich vor der Amtsrichterin oder dem Amtsrichter und dem Schöffengericht zulässig und erfolgt auf Antrag der Staatsanwaltschaft bei einfachen Sachverhalten und einer klaren Beweislage. Vorrangig wird das Verfahren dabei gegenüber Beschuldigten angewendet, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen. Hier stellt das beschleunigte Verfahren eine effektive Strafverfolgung auch in Fällen sicher, in denen keine ladungsfähige Anschrift vorliegt oder Ladungen und Strafbefehle bislang aufwendig im Wege der Rechtshilfe zugestellt werden mussten.

