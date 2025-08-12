BPOLI-OG: Haftbefehl vollstreckt - Geldstrafe bezahlt

Offenburg/Kehl (ots) - Am 8. August 2025 kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke einen türkischen Staatsangehörigen. Der 31-Jährige war mit einem Fernbus von Frankreich nach Deutschland gereist. Der Mann wies sich gegenüber den Beamten mit einem türkischen Reisepass und einer bulgarischen Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung der Dokumente stellte sich heraus, dass es sich bei ...

mehr