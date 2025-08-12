PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehl vollstreckt - Geldstrafe bezahlt

Kehl (ots)

Am Montagabend (11.08.25)kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücken einen Beifahrer eines Fahrzeugs mit französischer Zulassung. Der türkische Staatsangehörige wies sich mit seinem türkischen Reisepass aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das Gesetz über die Haftpflichtversicherung ausländischer Fahrzeuge. Der 52-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging daher einer 30-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

