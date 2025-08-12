PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Nonnenweier - 52-Jähriger führt mehrere verbotene Gegenstände mit sich

Nonnenweier (ots)

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden (12.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Nonnenweier ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 52-Jährige Fahrer des Fahrzeugs wies sich mit seiner französischen Identitätskarte aus. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs konnten in der Fahrertür ein Schlagring, ein Elektroimpulsgerät, ein Springmesser sowie ein Reizstoffsprühgerät ohne erforderliche Kennzeichnung aufgefunden werden, zudem befanden sich im Fahrzeug noch zwei Knüppel und der Fahrer selbst führte noch ein Einhandmesser in seiner Brusttasche mit sich. Der französische Staatsangehörige muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen, die Gegenstände wurden alle sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

