Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Schleusungsverdacht bei Grenzkontrollen in Kehl

Kehl (ots)

Am Dienstagabend (12.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen in Kehl an der Europabrücke ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 47-jähriger angolanischer Staatsangehöriger, wies sich mit einem französischen Aufenthaltstitel aus, führte aber keinen Pass mit sich. Die beiden anderen im Fahrzeug befindlichen Personen, beide ägyptische Staatsangehörige 23 und 26 Jahre alt, konnte sich nicht ausweisen. Alle drei Fahrzeuginsassen müssen mit einer Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise rechnen. Gegen den Fahrer wird zudem ein Verfahren wegen Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Alle drei Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

