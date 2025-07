Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (03.07.2025), gegen 16:15 Uhr, war ein 21-jähriger Autofahrer von der Brunckstraße kommend auf der L523 unterwegs, als er auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Oppau Süd verkehrsbedingt bremsen musste. Eine hinterherfahrende, 35-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr dem 21-Jährigen auf. Der 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

