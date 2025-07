Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung - Auslobung von 500 Euro

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.04.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6011901

Nachdem ein damals 27-Jähriger am Berliner Platz von einem Unbekannten mit einer Glasflasche angegriffen wurde, konnten Spezialisten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz ein Phantombild des Täters erstellen.

Der junge Mann wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und leidet noch heute unter den Folgen. Der Angreifer soll etwa 1,83 m groß und 25-35 Jahre alt gewesen sein. Sein Körperbau sei durchschnittlich gewesen, schätzungsweise war er etwa 85 kg schwer. Besonders markant sei seine Frisur: an den Seiten rasiert, das Haupthaar (dunkel) als etwa 7-10 cm langen Zopf nach hinten gelegt (mit einem Gummiband zusammengefasst), wie ein "Wikingerzopf".

Das Phantombild ist auf der Homepage der Polizei unter https://s.rlp.de/2HVaJ6s veröffentlicht.

Wer kann Hinweise zu der gesuchten Person geben?

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Ergreifung des Täters führten, hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal (Pfalz) für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Überführung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen oder Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen.

Melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell