POL-PPRP: Brand eines Einfamilienhauses

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (02.07.2025), gegen 16:40 Uhr, belästigte ein 36-Jähriger im Willersinn-Freibad 4 Frauen im Alter von 13 bis 28 Jahre, in dem er sie u.a. am Gesäß unsittlich berührte. Die Geschädigten wandten sich an die Security-Mitarbeiter des Schwimmbads, welche die Polizei informierten. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle verbracht, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Gegen ihn ...

