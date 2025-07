POL-PPRP: Mehrere tausend Quadratmeter Feld in Brand

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (02.07.2025) auf Donnerstag (03.07.2025) wurde im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 05:15 Uhr ein Roller in einem Parkhaus in der Ammoniakstraße aufgebrochen. Der Versuch den Roller kurzuschließen scheiterte. An dem Roller ist ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursacht worden. Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an ...

