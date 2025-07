Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Roller Diebstahl - Wer hat was gesehen?

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (02.07.2025) auf Donnerstag (03.07.2025) wurde im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 05:15 Uhr ein Roller in einem Parkhaus in der Ammoniakstraße aufgebrochen. Der Versuch den Roller kurzuschließen scheiterte. An dem Roller ist ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursacht worden.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

