Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Auto überschlagen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist in der Nacht zum Montag (09.12.2024) mit einem VW Golf in der Ohnholdstraße von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Eine Zeugin entdeckte den Golf gegen Mitternacht und wählte den Notruf. Als die Beamten eintrafen, war der Fahrer nicht mehr da und am Auto fehlten die Kennzeichen. Eine Fahndung nach dem Fahrer verlief bislang ohne Ergebnis. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem etwas 30 bis 40 Jahre alten Mann, der etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und schlank ist. Er trug eine schwarze Lederjacke, eine dunkle Hose und hatte dunkle Haare. Ob er mit dem Unfall in Verbindung steht sowie der genaue Unfallhergang sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell