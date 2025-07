POL-PPRP: Tatverdächtige nach Telefonbetrug in Untersuchungshaft

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) - Am Donnerstag den 02.07.2025, kam es gegen 17:50h zum Brand eines Einfamilienhauses in Ludwigshafen-Mundenheim. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Ludwigshafen gelöscht werden. Das Obergeschoss, der Dachstuhl und ein Carport brannten fast vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Rückfragen bitte an: ...

