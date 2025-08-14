Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme wegen Sachbeschädigung - 30 Tage Haft
Baden-Baden (ots)
Am späten Mittwochabend (13.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Baden-Baden einen 30-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Sachbeschädigung. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbringt er die nächsten 30 Tage in einer Justizvollzugsanstalt.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell