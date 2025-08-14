PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen Sachbeschädigung - 30 Tage Haft

Baden-Baden (ots)

Am späten Mittwochabend (13.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Baden-Baden einen 30-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Sachbeschädigung. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbringt er die nächsten 30 Tage in einer Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 11:35

    BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Wintersdorf - 41-Jähriger in Haft

    Wintersdorf (ots) - Am Mittwochnachmittag (13.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Wintersdorf ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 41-jährige Beifahrer wies sich mit einer rumänischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bei der ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:14

    BPOLI-OG: Schleusungsverdacht bei Grenzkontrollen in Kehl

    Kehl (ots) - Am Dienstagabend (12.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen in Kehl an der Europabrücke ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 47-jähriger angolanischer Staatsangehöriger, wies sich mit einem französischen Aufenthaltstitel aus, führte aber keinen Pass mit sich. Die beiden anderen im Fahrzeug befindlichen Personen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren