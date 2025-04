Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt - Tatverdächtige in Haft

Stuttgart-Nord (ots)

Eine 36-Jährige und ein 33-Jähriger sind in der Nacht zum Samstag (26.04.2025) an der Rosensteinstraße in Streit geraten. Die beiden befanden sich gegen 00.35 Uhr in einer Wohnung an der Rosensteinstraße und gerieten aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen in Streit. In dessen Verlauf soll die 36-Jährige den 33-Jährigen mit einem Messer schwer und zunächst lebensgefährlich verletzt haben. Auch die 36-Jährige erlitt bei dem Streit leichte Verletzungen, sodass beide in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wurden. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die 36-Jährige vorläufig fest. Die venezolanische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag (27.04.2025) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies die 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt ein.

