Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Kehl - Mehrere Waffengesetzverstöße festgestellt

Kehl (ots)

Gleich zwei Verstöße gegen das Waffengesetz konnten Beamte der Bundespolizei am Mittwoch (13.08.25) in Kehl feststellen. Am Nachmittag wurde bei einem 22-jährigen portugiesischen Staatsangehörigen in der Fahrertür eine Stahlrute aufgefunden. Ein 38-jähriger französischer Staatsangehöriger führte am Abend im Schienenersatzverkehr der Tram D ein Springmesser mit sich. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Die Männer müssen nun mit Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

