Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Kehl - Mehrere Waffengesetzverstöße festgestellt

Kehl (ots)

Gleich zwei Verstöße gegen das Waffengesetz konnten Beamte der Bundespolizei am Mittwoch (13.08.25) in Kehl feststellen. Am Nachmittag wurde bei einem 22-jährigen portugiesischen Staatsangehörigen in der Fahrertür eine Stahlrute aufgefunden. Ein 38-jähriger französischer Staatsangehöriger führte am Abend im Schienenersatzverkehr der Tram D ein Springmesser mit sich. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Die Männer müssen nun mit Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 14.08.2025 – 11:41

    BPOLI-OG: Festnahme wegen Sachbeschädigung - 30 Tage Haft

    Baden-Baden (ots) - Am späten Mittwochabend (13.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Baden-Baden einen 30-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Sachbeschädigung. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbringt er die nächsten 30 Tage in einer Justizvollzugsanstalt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:35

    BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Wintersdorf - 41-Jähriger in Haft

    Wintersdorf (ots) - Am Mittwochnachmittag (13.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Wintersdorf ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 41-jährige Beifahrer wies sich mit einer rumänischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bei der ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:14

    BPOLI-OG: Schleusungsverdacht bei Grenzkontrollen in Kehl

    Kehl (ots) - Am Dienstagabend (12.08.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen in Kehl an der Europabrücke ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 47-jähriger angolanischer Staatsangehöriger, wies sich mit einem französischen Aufenthaltstitel aus, führte aber keinen Pass mit sich. Die beiden anderen im Fahrzeug befindlichen Personen, ...

    mehr
