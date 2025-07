POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Falsche Heizungsableser am Werk - Zeugensuche

Duisburg (ots) - Einen leblosen Körper entdeckte eine Schiffsführerin bereits am Dienstagmorgen (29. Juli, 06:20 Uhr) in der Nähe des Emmericher Hafens. Hierbei handelt es sich um einen seit dem Wochenende (26./27. Juli) vermissten 19-jährigen Syrer, der am Paradiesstrand bei Düsseldorf von den Strömungen des Rheins mitgerissen wurde. Der Fall im Detail: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27. Juli, 01:43 Uhr) ...

