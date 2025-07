Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Versuchter Raub mit Messer - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Duisburger (39) wandte sich am Montagabend (28. Juli, 21:09 Uhr) an die Polizei, weil ein bislang Unbekannter versucht haben soll ihn unter Vorhalt eines Messers im Bereich einer Unterführung auf der Vereinsstraße auszurauben. Danach habe er die Flucht ergriffen. Der 39-Jährige gab den Beamten gegenüber an, dass der Unbekannte seine Wertgegenstände gefordert habe. Als er sich zur Wehr gesetzt habe, sei der Tatverdächtige mit einem E-Scooter geflüchtet. Weil er gestürzt sei, soll er das Messer verloren haben. Dann habe er seine Flucht über die Vereinsstraße in Richtung Dahlstraße fortgesetzt. Der Duisburger wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Behandlung. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Duisburger beschreibt den Flüchtigen mit seinem E-Scooter wie folgt: Er soll zwischen 20 und 25 Jahren alt und ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er habe einen leichten Bartwuchs und soll eine graue Jogginghose, eine schwarze Joggingjacke sowie eine schwarze Kappe getragen haben.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Flüchten oder der Tat machen könnten melden sich bitte bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell