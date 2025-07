POL-DU: Mittelmeiderich: Auto kollidiert mit E-Scooter-Fahrer und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Nach einem Einbruch in einen Discounter an der Brückenstraße in der Nacht zum Samstag (26. Juli, 01:55 Uhr) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann hatte mehrere Tüten mit Likörflaschen bei sich - mutmaßliche Tatbeute. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen den 37-Jährigen ein ...

