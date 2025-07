Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Frau leistet Widerstand

Duisburg (ots)

Aufmerksame Nachbarn hörten am Montagabend (28. Juli, 22:07 Uhr) Hilfeschreie aus einer Wohnung in der Manfredstraße. Als die Beamten eintrafen, öffnete eine 41-jährige Duisburgerin die Tür. Die Frau wirkte auf die Einsatzkräfte alkoholisiert und verhielt sich aggressiv. Ihr 12-jähriger Sohn versuchte mehrfach, seine Mutter zu beruhigen. Als die Beamten ihren Sohn in die Obhut eines Familienangehörigen bringen wollten, verhielt sich die 41-Jährige noch aggressiver. Sie ging immer wieder bedrohlich auf die Polizisten zu und beleidigte diese.

Auf dem Weg zum Streifenwagen trat sie mehrfach um sich und schmiss sich auf den Boden. Auch im Fahrzeug beleidigte und bespuckte sie die Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand. Die Polizisten brachten Sie ins polizeiliche Gewahrsam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ein Arzt ihr eine Blutprobe. Die 41-Jährige muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auseinandersetzen.

