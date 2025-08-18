Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrere Waffengesetzverstöße am Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Die Bundespolizei stellte am vergangenen Wochenende am Bahnhof Offenburg gleich mehrere Waffengesetzverstöße fest. Am Freitagvormittag (15.08.25) händigte ein 18-jähriger deutscher Staatsangehöriger bei der Kontrolle freiwillig ein Butterflymesser aus. Bei der Durchsuchung eines ebenfalls 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen fanden die Beamten am Abend ein federgestütztes Einhandmesser sowie Tabletten und Betäubungsmittel. Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurden bei der Durchsuchung der Tasche eines 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen ein Einhandmesser aufgefunden. Am Sonntagmorgen wurde in der Bauchtasche eines 21-jährigen italienischen Staatsangehörigen ein Springmesser aufgefunden. Die beiden 18-Jährigen sowie den 21-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, der 33-Jährige kommt aufgrund der geringen Klingenlänge mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige davon.

