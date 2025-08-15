Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Jugendliche werfen Gegenstand in die Gleise der Rheintalbahn

Bühl(Baden) (ots)

Drei Jugendliche haben um kurz nach Mitternacht (15.08.25)im Bereich des Bahnhofs in Bühl mit Schildern einer Baustellenabsperrung herumhantiert. Sie begaben sich auch in die Gleise und warfen eine Warnbarke über die Schallschutzwand auf die Schnellfahrstrecke der Rheintalbahn. Zeugen verständigten die Polizei und eine Streife des Polizeireviers Bühl konnte die drei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren antreffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei ukrainischen Staatsangehörigen an Erziehungsberechtigte übergeben und die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Warnbarke konnte neben den Gleisen liegend aufgefunden und geborgen werden. Hierfür mussten die Gleise der Rheintalbahn kurzzeitig gesperrt werden.

