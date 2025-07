BPOLI EBB: CO2-Sturmgewehre beschlagnahmt

Göda - Kleinseitschen (ots) - 20.07.2025 | Göda - Kleinseitschen Unbekannte Täter haben am Bahnhaltepunkt Göda - Kleinseitschen die Scheibe einer Infovitrine eingeschlagen. Dies teilte die Deutsche Bahn AG am 20. Juli 2025 der Bundespolizei mit, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Ebersbach Pressesprecher ...

mehr