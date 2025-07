Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubt eingereiste Personen zurückgewiesen

Lückendorf + Zittau (ots)

18.07.2025 | 03:50 Uhr | Lückendorf 18.07.2025 | 11:20 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen im Grenzgebiet des Dreiländerecks zu Polen und Tschechien am 18. Juli 2025 zwei unerlaubt eingereiste ukrainische Staatsbürger gestoppt und zurückgewiesen.

Um 03:50 Uhr kontrollierten sie im Zittauer Gebirge am Grenzübergang Lückendorf - Petrovice einen aus der Tschechischen Republik kommenden ukrainischen Kleinbus. Unter den 16 einreisenden Ukrainerinnen und Ukrainern befand sich eine 37-jährige Frau, die sich zu lange im Schengenraum aufgehalten hatte und kein Visum besaß.

Gegen 11:20 Uhr stoppten die Beamten in der Grenzkontrollstelle Zittau - Sieniawka in der Friedensstraße einen aus Polen einreisenden Ukrainer mit einem in Litauen zugelassenen Toyota SUV. Der 51 Jahre alte Mann besitzt zwar ein litauisches Visum, dieses war aber von den litauischen Behörden für ungültig erklärt worden.

Die Bundespolizei ermittelt gegen die beiden Personen wegen ihrer Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und wies sie nach Polen sowie Tschechien zurück.

